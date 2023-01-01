IPaidThat 是一款利用人工智能和机器学习自动收集邮箱中所有发票的软件。如果其中一些没有发送到邮箱，软件会在提供商的网站上查找它们。它还导入银行业务，以便比较数据并查看是否一切都匹配良好。如果缺少证实文件，则会发送通知。还可以使用移动应用程序通过拍照来扫描和导入费用账户。

网站： ipaidthat.io

免责声明：WebCatalog 与“iPaidThat”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。