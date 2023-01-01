MakerCase 是一款基于 Web 的应用程序，用于为激光切割机和 CNC 路由器设计盒子或项目案例。 MakerCase 在网络浏览器中运行，并根据用户规范自动生成切割蓝图。用户输入所需的盒子尺寸和材料厚度，MakerCase会自动生成可自由旋转的盒子的三维模型。 MakerCase 允许用户使用指接创建具有平坦边缘或互锁边缘的盒子。 MakerCase 还可以生成开放式和封闭式盒子。 盒子设计完成后，MakerCase 将三维模型压平为蓝图，并生成可直接发送到激光切割机或 CNC 铣床的 SVG 或 DXF 文件。对于切割，MakerCase 可以补偿切口或激光束宽度，或者在内角上添加狗骨圆角以进行 CNC 铣削。

网站： en.makercase.com

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