企业家的自动化记账 AccountingBox 是一项在线会计服务，通过利用定制的会计软件、机器学习和专业记账团队，为中小企业实现完全自动化的记账流程。作为企业家，您只需通过移动应用程序扫描您的收据或通过电子邮件转发您的发票，我们就会为您处理簿记和税务申报。

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