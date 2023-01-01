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HireMojo 是一个招聘自动化平台，不仅涵盖所有 ATS 功能，还使用人工智能、大数据和机器人来自动化与招聘相关的许多手动管理流程，使您和您的团队能够专注于招聘中的人事部分，例如面试，提供报价并谈判租金。我们还增加了让经过评级、审查的顶级招聘人员为您处理整个招聘流程的能力，而费用只是您在代理机构花费的一小部分。

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