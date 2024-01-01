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ExpertBox 是符合 HIPAA 标准的端到端远程医疗软件，可让您提供一流的远程医疗服务、自动化工作流程、减少管理任务、实现无纸化、无缝管理您的诊所并与患者建立持久的关系。借助 ExpertBox，您可以： - 管理您的可用性 - 让患者 24/7 在线预约 - 预先获取患者详细信息 - 通过高清视频通话提供虚拟护理 - 通过聊天随时随地解决关键问题 - 管理与患者相关的数据和文档- 控制您的员工 - 向患者发送自动预约提醒 - 发送可定制的自动发票 - 让您的患者在预约前签署服务协议 - 获取在线付款 - 访问您的财务历史记录 - 收集患者的反馈
目录:
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