Easynote 是工作和协作软件，任何人、任何地方都可以管理他们的日常工作。由于其独特的网格系统，它对于任何行业或企业来说都是简单且非常可扩展的。无论您是否需要在时间轴或网格中敏捷地工作，Easynote 都是您的正确选择。所以是时候告别 Monday.com、Asana、Clickup、Trello、TeamGantt 等了。使用 50 多个预定义模板可在几秒钟内开始使用。与您的团队一起管理小型项目或大型企业项目！使用我们独特的仪表板可以在一个地方立即概览您的所有项目。 Easynote 提供 7 天试用期，无需信用卡。

目录 : Productivity 项目管理软件

网站： easynote.com

免责声明：WebCatalog 与“Easynote”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。