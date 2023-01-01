Upwave 是一个用于项目、项目组合和日常任务协作的可视化平台。使用不同的视图可视化您的项目，包括看板、表格、时间线和日历。从项目组合概览中监控所有项目的状态和进度。跟踪时间、设置估算并创建时间表。轻松、安全地让外部合作者参与进来。直观且用户友好的界面使每个人都可以轻松上手 - 无需额外培训。

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