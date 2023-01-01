A1 Project Manager
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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
A1 项目管理器（以前称为 Team Clerk）是一个团队和项目管理工具，可自动使您的团队井井有条并监控所有项目的进度。通过直观的界面，您的团队成员将立即掌握它的窍门，因此您除了提高团队效率之外，还可以节省培训费用。
网站： a1.biz
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