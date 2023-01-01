A1 Project Manager

A1 项目管理器（以前称为 Team Clerk）是一个团队和项目管理工具，可自动使您的团队井井有条并监控所有项目的进度。通过直观的界面，您的团队成员将立即掌握它的窍门，因此您除了提高团队效率之外，还可以节省培训费用。

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