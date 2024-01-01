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Digital Twin Consortium® 是数字孪生领域的权威。它将行业、政府和学术界联合起来，推动数字孪生技术的词汇、架构、安全性和互操作性方面的一致性。它推进了从航空航天到自然资源的数字孪生技术的使用。 数字孪生联盟是一个由用户组成的全球生态系统，他们正在推动数字孪生使用的最佳实践并定义新的数字孪生标准的要求。 数字孪生联盟向任何对数字孪生感兴趣的企业、组织或实体开放。我们的全球会员致力于在整个运营和供应链中使用数字孪生，并为自己及其客户获​​取最佳实践和标准要求。
目录:
Business
Machine Learning Software

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