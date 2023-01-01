M-Lab Speed Test

M-Lab 的速度测试通过快速测量提供宽带连接性能的高级诊断。 测量实验室 (M-Lab) 提供全球最大的开放互联网性能数据集合。作为一个由研究、行业和公共利益合作伙伴组成的联盟，M-Lab 致力于提供一个生态系统，用于开放、可验证的全球网络性能测量。

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