AudioHarvest

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AudioHarvest 在 podcat、社交媒体和网络上创建和分发音频营销内容 AudioHarvest 利用在线发布的内容创造了出色的音频体验，这使客户能够丰富现场观众体验，并通过新创建的音频内容的播客分发来吸引新观众。 AudioHarvest 平台使用户能够通过音频小部件播放器收听内容而不是阅读内容，从而丰富了访问者对客户端在线内容的体验。我们还以播客的形式创建和分发这些内容，以便观众也可以了解最新的剧集发布。 AudioHarvest 平台是完全自动化的：我们选择最适合音频体验的在线内容，然后将其作为音频小部件播放器放回客户端网站。
目录:
Music & Audio
文字转语音软件

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