Alibaba Cloud EDS
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Elastic Desktop Service - 方便、安全的基于云的桌面即服务 (DaaS) 解决方案。 EDS能够快速便捷地创建、部署、集中管理和运维桌面环境。您可以快速创建安全、高性能且经济高效的云桌面，而无需预先进行大量硬件投资。 EDS广泛应用于金融、设计、视频、教育等对安全数据管控和高性能计算要求较高的领域。
网站： alibabacloud.com
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