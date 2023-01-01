Alibaba Cloud EDS

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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Elastic Desktop Service - 方便、安全的基于云的桌面即服务 (DaaS) 解决方案。 EDS能够快速便捷地创建、部署、集中管理和运维桌面环境。您可以快速创建安全、高性能且经济高效的云桌面，而无需预先进行大量硬件投资。 EDS广泛应用于金融、设计、视频、教育等对安全数据管控和高性能计算要求较高的领域。

网站： alibabacloud.com

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