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Scoop 是一款简单、功能强大的工作管理和自动化软件，适用于新能源项目，包括太阳能安装、太阳能运维、太阳能项目管理和风电场维护。 Scoop 使您的团队能够在移动设备上通过可配置的行业最佳实践应用程序模板达到最佳绩效。
网站： scoop.solar
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