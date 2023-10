Pirates Merger là một trò chơi mô phỏng chiến đấu hợp nhất, trong đó bạn phải lựa chọn giữa các nhân vật khác nhau để hợp nhất và xây dựng đội quân của mình để bao vây kẻ thù. Chọn giữa những tên cướp biển cổ điển cũng như những người bạn bay của bạn để hợp nhất và xây dựng một đội quân bất khả chiến bại. Chỉ huy quân đội của bạn và đánh bại kẻ thù của bạn thông qua vị trí chiến lược và sức mạnh vũ phu! Sử dụng chuột để nhấp và kéo các đồng minh lên nhau để hợp nhất chúng. Trên thiết bị di động, tất cả những gì bạn làm là vuốt! Pirates Merger được tạo bởi Beedo Games. Hãy xem các trò chơi khác của họ trên Poki: Base Defense, Blocky Snakes, Call of Tanks, Clash Of Armor, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Mafia Wars và Tanko.io!

Trang web: poki.com

