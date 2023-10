Chicken Merge là một trò chơi hợp nhất với các yếu tố phòng thủ tháp, trong đó mục tiêu của bạn là triển khai nhiều con gà để bảo vệ căn cứ của bạn khỏi lũ kẻ thù. Bạn có thể huấn luyện và cải thiện các đơn vị gà của mình và làm cho chúng mạnh hơn. Đơn giản chỉ cần kéo và thả những con gà giống hệt nhau để hợp nhất chúng thành một con gà mạnh mẽ hơn. Sau đó kéo con gà mới vào tuyến phòng thủ. Lặp lại quá trình này cho đến khi tất cả gà canh gác của bạn đủ mạnh để bảo vệ căn cứ của bạn khỏi mọi loại kẻ thù! Bạn càng mạnh thì bạn càng có thể mở khóa những nâng cấp và vũ khí tốt hơn để cải thiện kho vũ khí của mình. Chia sẻ Hợp nhất gà với bạn bè của bạn và tìm ra ai có thể xây dựng chuồng mạnh nhất! Kéo và thả những con gà giống hệt nhau để hợp nhất chúng thành một con gà mạnh hơn. Lặp lại quá trình này cho đến khi tất cả gà giám hộ của bạn đủ mạnh để bảo vệ căn cứ của bạn. Hợp nhất gà được tạo bởi Beedo Games. Chơi các trò chơi chiến lược đậm chất hành động khác của họ trên Poki: Base Defense 2, Pirate Defense, Call of Tanks, Base Defense, Blocky Snakes, Clash Of Armor, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Jelly Sokoban, Mafia Wars, Swingers và Tanko.ioBạn có thể chơi Chicken Merge miễn phí trên Poki. Chicken Merge có thể được chơi trên máy tính và các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng.

Trang web: poki.com

