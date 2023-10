Phòng thủ cướp biển là một trò chơi phòng thủ tháp trong đó mục tiêu của bạn là triển khai các loại xe tăng khác nhau để bảo vệ căn cứ của mình khỏi bọn cướp biển. Kéo các đơn vị của bạn và thả chúng vào ô được đánh dấu để đặt chúng trên sân thi đấu. Đơn vị của bạn sẽ tự động tấn công kẻ thù đang đến. Dẫn dắt họ vượt qua đám kẻ thù và tiếp tục bố trí lực lượng phòng thủ để ngăn chặn những tên cướp biển đang đến trong 15 cấp độ thử thách được chia thành 3 khu vực. Đừng quên nâng cấp và tăng cường khả năng phòng thủ của bạn để phòng thủ mạnh mẽ hơn. Nếu bạn muốn nâng cấp một đơn vị, hãy nhấn vào đơn vị đó và sử dụng nút nâng cấp trong menu bật lên. Kéo đơn vị của bạn và thả chúng vào ô được đánh dấu để đặt chúng. Đơn vị của bạn sẽ tự động tấn công kẻ thù đang đến. Nếu bạn muốn nâng cấp một đơn vị, hãy nhấn vào đơn vị đó và sử dụng nút nâng cấp trong menu bật lên. Pirate Defense được tạo bởi Beedo Games, một công ty phát triển trò chơi có trụ sở tại Pakistan. Chơi các trò chơi chiến lược đậm chất hành động khác của họ trên Poki: Call of Tanks, Base Defense, Blocky Snakes, Clash Of Armor, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Jelly Sokoban, Mafia Wars, Swingers và Tanko.io

