Clash of Skulls là một trò chơi phòng thủ tháp trong đó bạn cố gắng ngăn chặn kẻ thù phá hủy căn cứ của mình bằng cách triển khai nhiều loại đơn vị khác nhau. Đối mặt với đám sinh vật xấu xa nguy hiểm có ý định xâm chiếm vùng đất của bạn. Kết hợp và nâng cấp các đơn vị của bạn để chiếm thế thượng phong và tăng lượng sát thương của bạn. Khi đã lo xong phần phòng thủ, bạn có thể bắt đầu lên kế hoạch cho các cuộc tấn công của mình để chiếm lãnh thổ của kẻ thù. Thuê những chiến binh xương với lưỡi dao, giáo, lưỡi hái, chất nổ, máy nghiền và nhiều thứ khác... Hãy tiếp tục và thử nó. Quy tắc của Clash of Skulls!Sử dụng con trỏ để điều hướng và Nút chuột trái để chọn và triển khai các đơn vị.Clash of Skulls được tạo bởi Beedo Games. Chơi các trò chơi hành động khác của họ trên Poki: Base Defense, Mafia Wars, Dark Boy, Clash Of Armor, Clash of Tanks, Jelly Sokoban, Swingers, Blocky Snakes và Tanko.io.

Trang web: poki.com

