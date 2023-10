Clash Of Armour

Clash of Armor là trò chơi chiến đấu xe tăng đỉnh cao, được tạo bởi Beedo Games. Chiến đấu chống lại kẻ thù của bạn và triển khai xe tăng của bạn một cách chiến lược để trở thành đội cuối cùng đứng vững. Bên đầu tiên phá hủy tháp pháo của bên kia sẽ thắng. Hãy xem sự kết hợp giữa các xe tăng nào giúp ích cho bạn nhiều nhất nhưng hãy cẩn thận để không gửi đi những chiếc xe tăng mạnh nhất cùng một lúc! Bạn sẽ phải đợi cho đến khi chúng có thể được gửi trở lại. Bạn có những tố chất cần thiết để giành chiến thắng trong Clash of Armor không? Chuột để nhấpClash of Armor được tạo ra bởi Beedo Games. Họ được biết đến với các trò chơi như Clash of Tanks, Jelly Sokoban, Blocky Snakes và Swingers.

Trang web: poki.com

