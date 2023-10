One More Dash, phần tiếp theo của One More Line, là một trò chơi kỹ năng của SMG Studios, trong đó bạn cần phải lao từ vòng này sang vòng khác để xem mình có thể đi được bao xa. Bạn nghĩ rằng bạn có đủ khả năng để chinh phục One More Dash, trò chơi có vẻ đơn giản về lao và tính thời gian? Với hơn 200 nhiệm vụ hấp dẫn cần hoàn thành, phần thứ hai của loạt trò chơi One More không làm bạn thất vọng. Mục tiêu của bạn rất đơn giản, nhanh chóng lao từ vòng tròn này sang vòng tròn khác để tiếp tục vòng chơi của mình. Hãy chú ý đến thời gian của bạn! Nhấn vào các phần rắn và dấu gạch ngang của bạn đã hoàn tất! Kiểm soát: Không gian - Dấu gạch ngang Về người sáng tạo: One More Dash là phần thứ ba của loạt phim One More của SMG Studios, có trụ sở tại Melbourne, Australia. Bộ truyện còn bao gồm One More Line và One More Bounce. Họ cũng là người tạo ra Super One More Jump, Thumb Drift, v.v.

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với One More Dash theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.