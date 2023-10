One More Bounce là trò chơi kỹ năng của SMG Studios, nhà sáng tạo ra One More Line, One More Dash, v.v. Vẽ một đường thẳng ở góc bên phải để hướng hình đại diện của bạn nảy qua từng cấp độ. Hãy cố gắng thu thập tất cả những viên kim cương để thể hiện sự thành thạo của bạn! Nhưng hãy cẩn thận; nếu bạn chạm vào viền màu hồng, lượt chạy của bạn sẽ kết thúc. Với hơn 100 cấp độ và nhiều chế độ chơi khác nhau, One More Bounce trên Poki chắc chắn sẽ giúp bạn giải trí hàng giờ. Chơi One More Bounce và mở khóa các chủ đề và hình đại diện mới. Điều khiển: Chuột - Nhấp và kéo để vẽ một đường Phím cách - Điều hướng menu Giới thiệu về người sáng tạo: One More Bounce là phần thứ ba của loạt phim One More của SMG Studios, có trụ sở tại Melbourne, Australia. Bộ truyện còn bao gồm One More Dash và One More Line. Họ cũng là người tạo ra Super One More Jump, Thumb Drift, v.v.

Trang web: poki.com

