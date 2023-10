Slime Road là một trò chơi kỹ năng đầy màu sắc, dựa trên cấp độ, trong đó bạn nhảy qua các vòng đầy màu sắc để kiếm đá quý. Nó được tạo ra bởi Deliciouspill, người cũng đã tạo ra Sling Drift, Pick Me Up, Spill It, v.v. Ở cuối con đường, nhảy vào mắt bò để có thêm điểm. Dễ dàng đi xuống Đường Slime trong cuộc phiêu lưu nhảy hành động nhanh này! Trò chơi kỹ năng đầy màu sắc này chắc chắn sẽ giúp bạn giải trí hàng giờ. Trong Slime Road trên Poki, mỗi cấp độ đều mang đến một thử thách mới chứa đầy chất nhờn để bạn chinh phục! Phím mũi tên - MoveSlime Road được tạo ra bởi Deliciouspill, có trụ sở tại Hoa Kỳ. Họ cũng là người tạo ra Sling Drift, Pick Me Up, Spill It, v.v.

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Slime Road theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.