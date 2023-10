Paint and Run là một trò chơi nền tảng giải đố, trong đó bạn lái một chiếc xe tải làm đổ sơn và công việc của bạn là sơn mọi mặt đất và bề mặt mà bánh xe của bạn có thể đặt lên được. Lái xe đến một số điểm dừng nhất định trong thành phố như bạn có thể thấy trên bản đồ và bắt đầu lên cấp. Bạn sẽ tự động sơn bất kỳ bề mặt nào bạn đi qua, điều đó có nghĩa là điều duy nhất bạn phải lo lắng là việc thực thi pháp luật. Nhảy, tung lên trên nền tảng có lò xo, tránh chướng ngại vật, đập vỡ máy bay không người lái an ninh, thu thập sao và mở khóa các loại phương tiện thú vị khác nhau! Bạn đã sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu đầy màu sắc chưa? Paint and Run được tạo bởi Ulpo Media, một nhà phát triển trò chơi có trụ sở tại Chile. Chơi nền tảng sáng tạo khác của họ và các trò chơi nhàn rỗi trên Poki: Grow Up the Cats and Dana: Relics for SalePaint and Run được chơi miễn phí trên Poki. Paint and Run có thể chơi được trên cả máy tính và thiết bị di động của bạn như điện thoại và máy tính bảng.

Trang web: poki.com

