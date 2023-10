Bạn có thể drift tốt tới mức nào? Hãy thể hiện kỹ năng drift của bạn trong Sling Drift, trò chơi drift xe nhịp độ nhanh. Chỉ cần giữ khoảng trống khi bạn đi vòng qua một góc cua và thả ra vào đúng thời điểm để đi xuống đường dễ dàng. Sling Drift trên Poki kết hợp những gì hay nhất của hành động đua xe với một trò chơi thông thường, xem bạn có thể đi được bao xa. Kiếm tiền để mở khóa những chiếc xe tốt hơn, hào nhoáng hơn hoặc thử chế độ đua. Kiểm soát: Không gian - Trôi quanh các góc Về người sáng tạo: Sling Drift được tạo ra bởi Deliciouspill, có trụ sở tại Hoa Kỳ. Họ cũng là người tạo ra Slime Road, Pick Me Up, Spill It, v.v.

Trang web: poki.com

