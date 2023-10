One More Line là một trò chơi điện tử thông thường, nơi bạn xem đường dây của mình có thể phát triển trong bao lâu! Được tạo bởi SMG Studios, trò chơi một nút có tính gây nghiện cao này sẽ kiểm tra kỹ năng và thời gian của bạn. Chơi One More Line trên Poki và xem đường dây của bạn có thể điên rồ đến mức nào. Giữ phím cách vào đúng thời điểm để di chuyển đường của bạn từ điểm này sang điểm khác. Tuy nhiên, hãy chạy qua hai bên và đường của bạn đã kết thúc! Có vẻ đơn giản nhưng vô cùng thách thức, hãy chơi One More Line trên Poki ngay hôm nay. Điều khiển: Space - Giữ để xoayGiới thiệu về người sáng tạo: One More Line là phần thứ ba của loạt phim One More của SMG Studios, có trụ sở tại Melbourne, Australia. Bộ truyện còn bao gồm One More Dash và One More Bounce. Họ cũng là người tạo ra Super One More Jump, Thumb Drift, v.v.

Trang web: poki.com

