Life: The Game - Stay Safe

Chơi an toàn, giữ an toàn! Phiên bản Life the Game này được tạo ra để thông báo cho người chơi về một số điều chúng ta có thể làm để giữ an toàn trong thời gian này. thời điểm khó khăn. Hãy thử hoàn thành ba giai đoạn mới và hiểu rõ hơn về cách giữ an toàn. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập AI. Cấp độ 1 - Giãn cách xã hội: Nhấp/chạm vào màn hình để đổi hướng và giữ khoảng cách với người khác. Cấp độ 2 - Rửa tay: Nhấp/chạm vào xà phòng và di chuyển trên tay cho đến khi toàn bộ tay được bao phủ trong xà phòng. Cấp độ 3 - Sốt : Kéo chuột/vuốt ngón tay để loại bỏ mồ hôi. Life The Game - Giữ an toàn được tạo bởi Ohmaigawd. Họ cũng là người tạo ra phần tiếp theo của trò chơi, Thế giới bên kia: Trò chơi.

Trang web: poki.com

