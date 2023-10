Sau khi chết, cuộc sống vẫn phải tiếp tục! Chơi Afterlife (trò chơi) để xem điều gì sẽ xảy ra với nhân vật chính của trò chơi này. Bạn đã bao giờ muốn chơi vô số trò chơi nhỏ vui nhộn khi trở thành một hồn ma chưa? Afterlife: The Game trực tuyến là cách tốt nhất để làm điều đó! Làm cho những hồn ma khác cười, bảo vệ người sống và tìm đường đến thế giới như một linh hồn mới được tạo ra. Chơi Afterlife: The Game trên Poki để có cơ hội tác động đến thế giới sống từ bên kia nấm mồ! Bạn không cần phải trả tiền cho người lái đò để chơi Afterlife: The Game miễn phí. Hãy sử dụng chuột để di chuyển. Nhấn chuột trái để tương tác.Afterlife: The Game là phần tiếp theo của Life - The Game. Cả hai trò chơi đều được tạo bởi Ohmaigawd.

