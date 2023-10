Life: The Game trên Poki là cách tốt nhất để trải nghiệm toàn bộ cuộc hành trình, từ khi sinh ra cho đến khi chết, dưới dạng trò chơi! Từ ngày học đến ngày thực tế, hãy chơi Life: The Game và xem cuộc sống của bạn thú vị hay thảm họa. Trò chơi Cuộc sống này có các trò chơi nhỏ khác nhau dành cho từng giai đoạn trong cuộc đời bạn. Tính đến năm 2020, có bốn trò chơi nhỏ thú vị mới: Burger Madness, Buổi học, Câu đố du lịch & Giai điệu cầu vồng. Bạn có thể chơi Life: The Game miễn phí, nhưng những quyết định tồi tệ của bạn có thể khiến bạn mất mạng trong trò chơi! Tham gia cùng hàng nghìn người chơi trực tuyến Life: The Game và trải qua vô số trò chơi nhỏ thú vị! Sử dụng chuột để di chuyển. Nhấp chuột trái để tương tác.Life The Game được tạo bởi Ohmaigawd. Họ cũng là người tạo ra phần tiếp theo của trò chơi, Afterlife: The Game.

Trang web: poki.com

