There Is No Game là một trò chơi giải đố (hoặc không phải trò chơi) phức tạp. Không tuân theo hướng dẫn, vì không có trò chơi! Cuộc phiêu lưu vui nhộn này không phải về luật lệ. Trên thực tế, toàn bộ công việc của bạn là phớt lờ người kể chuyện! Phá vỡ tiêu đề, chơi với biểu tượng loa và mở khóa các trò chơi nhỏ. Hãy cố gắng tìm con dê!

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với There Is No Game theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.