Up and Beyond là một trò chơi kỹ năng do Electric Monkeys tạo ra, trong đó người chơi phải điều khiển tên lửa và tránh va chạm với bất kỳ chướng ngại vật nào. Kiểm soát tàu vũ trụ của bạn và điều hướng qua một vũ trụ bí ẩn. Tránh va chạm với chướng ngại vật và tường, đồng thời thu thập Nguyên tử để nhận nâng cấp và các bộ phận tên lửa mới. Nhưng hãy cẩn thận! Hãy chú ý đến bình xăng của bạn nếu không bạn có thể bị lạc trong không gian... Bạn có dám đối mặt với cuộc phiêu lưu mới này không? Điều khiển tên lửa của bạn bằng cách di chuyển sang trái và phải, tránh va vào tường và thu thập càng nhiều viên nhiên liệu và nguyên tử càng tốt .Di chuyển sang trái - Phím mũi tên trái Di chuyển sang phải - Phím mũi tên phảiBoost - Phím mũi tên lênUp and Beyond được tạo bởi Electric Monkeys. Bạn có thể chơi trò chơi Double Bounce khác của họ trên Poki!

Trang web: poki.com

