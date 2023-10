Doodle God: Good Old Times là phiên bản mới nhất trong series Doodle God. Trong phiên bản này bạn khám phá lịch sử của nhân loại. Trộn các yếu tố của bạn và tạo ra lâu đài, hiệp sĩ và quân đội hoàn chỉnh! Bạn có thể kết hợp mọi yếu tố trong Doodle God: Good Old Times không? Cách chơi: Kết hợp các yếu tố theo các cách kết hợp khác nhau để tạo ra các yếu tố mới và phát triển toàn bộ thế giới!Giới thiệu về người sáng tạo: Doodle God: Good Old Times được tạo bởi Joybits. Họ được biết đến với loạt Doodle God!

Trang web: poki.com

