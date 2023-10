Fireboy and Watergirl là một trò chơi trực tuyến trong đó bạn vào vai hai nhân vật trong chế độ đồng đội và phải trốn thoát khỏi một ngôi đền bí ẩn. Trong phiên bản đầu tiên "Đền rừng" này, bạn phải thoát khỏi các cấp độ rừng nguy hiểm. Bạn phải tránh trộn lẫn các yếu tố với nhau và tránh xa bùn xanh. Sử dụng tinh thần đồng đội để hướng dẫn từng nhân vật qua mọi cấp độ. Nhấn cần gạt, kích hoạt công tắc và làm việc cùng nhau để tiến lên! Series Fireboy và Watergirl bao gồm: Fireboy và Watergirl 2 (The Light Temple), Fireboy và Watergirl 3 (The Ice Temple), Fireboy và Watergirl 4 (The Crystal Temple) và Fireboy và Cô gái nước 5 (Các yếu tố).

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Fireboy and Watergirl theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.