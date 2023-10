Little Alchemy 2 là một trò chơi chế tạo trực tuyến được phát triển bởi Recloak. Mục tiêu là kết hợp các yếu tố ban đầu để khám phá các vật phẩm mới. Bạn bắt đầu trò chơi với bốn yếu tố cổ điển: đất, nước, không khí và lửa. Chỉ với bốn yếu tố này bạn có thể khám phá vô số vật phẩm mới. Bạn gặp bốn loại vật phẩm khác nhau trong trò chơi: Sử dụng kiến ​​thức khoa học và hiểu biết thông thường của bạn để tìm ra sự kết hợp phù hợp. Hãy nhớ rằng, một số sự kết hợp sẽ ít rõ ràng hơn những sự kết hợp khác. Bạn có thể chơi Little Alchemy 2 trên Poki thông qua trình duyệt hoặc thiết bị di động của mình. Sử dụng chuột để nhấp, kéo và thả các vật phẩm chồng lên nhau để tạo đồ vật mới. Khi hai mục có thể được kết hợp, mục mới được phát hiện sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn. Tiến trình của bạn có thể được tìm thấy trong bách khoa toàn thư, nơi bạn sẽ thấy tất cả các vật phẩm bạn đã chế tạo và các cách kết hợp để đạt được điều đó. Khi bảng trở nên lộn xộn với các mục, bạn có thể nhấp vào nút dọn dẹp ở góc trên cùng để xóa các thành phần khỏi bảng. Nhấp vào nút gợi ý chuyên dụng để nhận trợ giúp. Gợi ý tiết lộ một vật phẩm mà bạn có thể khám phá bằng cách kết hợp các vật phẩm trong kho của mình. Little Alchemy 2 được tạo bởi Recloak, một studio phát triển trò chơi có trụ sở tại Warsaw, Ba Lan. Họ cũng là những người tạo ra Little Alchemy ban đầu.

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Little Alchemy 2 theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.