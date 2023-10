Little Alchemy là một trò chơi web trực tuyến cung cấp cho bạn bốn nguyên tố — không khí, lửa, đất và nước — và yêu cầu bạn tạo ra toàn bộ thế giới bằng chúng. Little Alchemy cho phép bạn khám phá các phản ứng hóa học thực sự. Bạn có thể kết hợp không khí và đất để tạo thành bụi. Sau đó, thêm lửa để tạo ra thuốc súng. Có 560 phần tử. Hãy xem liệu bạn có thể khám phá hết chúng không. Little Alchemy được tạo ra bởi Recloak, một studio phát triển trò chơi có trụ sở tại Warsaw, Ba Lan. Họ cũng là người tạo ra phần tiếp theo Little Alchemy 2.

Trang web: poki.com

