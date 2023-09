Walmart Inc. ( ; trước đây là Wal-Mart Stores, Inc.) là một tập đoàn bán lẻ đa quốc gia của Mỹ vận hành một chuỗi đại siêu thị, cửa hàng bách hóa giảm giá và cửa hàng tạp hóa, có trụ sở chính tại Bentonville, Arkansas. Công ty được thành lập bởi Sam Walton vào năm 1962 và thành lập vào ngày 31 tháng 10 năm 1969. Nó cũng sở hữu và vận hành các kho bán lẻ của Sam's Club. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, Walmart có 11.496 cửa hàng và câu lạc bộ ở 27 quốc gia, hoạt động dưới 56 tên khác nhau. Công ty hoạt động dưới tên Walmart ở Hoa Kỳ và Canada, Walmart de México y Centroamérica ở Mexico và Trung Mỹ, Asda ở Vương quốc Anh, Seiyu Group ở Nhật Bản và Flipkart Wholesale ở Ấn Độ. Nó có các hoạt động thuộc sở hữu hoàn toàn ở Argentina, Chile, Canada và Nam Phi. Kể từ tháng 8 năm 2018, Walmart chỉ nắm giữ cổ phần thiểu số trong Walmart Brasil, công ty đã được đổi tên thành Grupo Big vào tháng 8 năm 2019, với 20% cổ phần của công ty và công ty cổ phần tư nhân Advent International nắm giữ 80% quyền sở hữu công ty. Walmart là công ty lớn nhất thế giới tính theo doanh thu, với 514,405 tỷ USD, theo danh sách Fortune Global 500 năm 2019. Đây cũng là công ty tư nhân lớn nhất thế giới với 2,2 triệu nhân viên. Đây là một doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình được giao dịch công khai vì công ty được kiểm soát bởi gia đình Walton. Những người thừa kế của Sam Walton sở hữu hơn 50% Walmart thông qua cả công ty cổ phần Walton Enterprises và cổ phần cá nhân của họ. Walmart là nhà bán lẻ tạp hóa lớn nhất Hoa Kỳ vào năm 2019 và 65% doanh thu 510,329 tỷ USD của Walmart đến từ các hoạt động tại Hoa Kỳ. Walmart được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York vào năm 1972. Đến năm 1988, đây là nhà bán lẻ có lợi nhuận cao nhất ở Hoa Kỳ, và nó đã trở thành công ty có doanh thu lớn nhất vào tháng 10 năm 1989. Ban đầu công ty chỉ giới hạn về mặt địa lý ở miền Nam và vùng hạ Trung Tây, nhưng nó đã có các cửa hàng từ bờ biển này sang bờ biển khác vào đầu những năm 1990. Sam's Club khai trương tại New Jersey vào tháng 11 năm 1989 và cửa hàng đầu tiên ở California được mở tại Lancaster vào tháng 7 năm 1990. Walmart ở York, Pennsylvania, khai trương vào tháng 10 năm 1990, cửa hàng chính đầu tiên ở vùng Đông Bắc. Các khoản đầu tư của Walmart bên ngoài nước Mỹ đã chứng kiến kết quả hỗn hợp. Hoạt động và các công ty con của nó ở Canada, Vương quốc Anh, Trung Mỹ, Nam Mỹ và Trung Quốc rất thành công, nhưng các dự án kinh doanh của nó lại thất bại ở Đức và Hàn Quốc.

Trang web: walmart.com

