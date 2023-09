Sam's West, Inc. (kinh doanh với tên gọi Sam's Club) là một chuỗi câu lạc bộ kho bán lẻ chỉ dành cho thành viên của Mỹ do Walmart Inc. sở hữu và điều hành, được thành lập vào năm 1983 và được đặt theo tên người sáng lập Walmart Sam Walton. Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2019, Sam's Club đứng thứ hai về doanh số bán hàng trong số các câu lạc bộ kho hàng với doanh thu 57,839 tỷ USD (trong năm tài chính 2019) sau đối thủ Costco Wholesale. Các đối thủ cạnh tranh chính của nó là Costco Wholesale và Câu lạc bộ bán buôn của BJ. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, Sam's Club vận hành 599 câu lạc bộ kho thành viên ở Hoa Kỳ tại 44 tiểu bang, Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ. Các tiểu bang duy nhất mà Sam's Club không hoạt động là Alaska (cả ba địa điểm ở tiểu bang đó đều đóng cửa vào năm 2018 như một phần của kế hoạch đóng cửa 63 câu lạc bộ), Massachusetts (địa điểm cuối cùng còn lại ở tiểu bang đó, nằm ở Worcester, đã đóng cửa vào năm 2018 vì một phần trong kế hoạch đóng cửa 63 câu lạc bộ), Oregon, Rhode Island (địa điểm duy nhất của bang, ở Warwick, đóng cửa vào năm 2016 như một phần trong kế hoạch đóng cửa 269 cửa hàng trên toàn cầu, bao gồm bốn câu lạc bộ ở Hoa Kỳ), Vermont và Washington (cả ba các địa điểm ở tiểu bang đó đã đóng cửa vào năm 2018 như một phần trong kế hoạch đóng cửa 63 câu lạc bộ), cũng như Quận Columbia. Walmart International cũng điều hành các cửa hàng Sam's Club ở Mexico và Trung Quốc. Nó có 163 địa điểm ở Mexico và 27 địa điểm ở Trung Quốc. Grupo Big, trước đây là Walmart Brazil, được tách khỏi Walmart vào tháng 8 năm 2018, cũng điều hành Sam's Clubs ở Brazil. Các địa điểm thường có diện tích từ 32.000–168.000 sq ft (3.000–15.600 m2), với quy mô trung bình của câu lạc bộ là khoảng 134.000 sq ft (12.400 m2). Vào ngày 11 tháng 1 năm 2018, Sam's Club đã thông báo đóng cửa vĩnh viễn một số cửa hàng chọn lọc. Trong một số trường hợp, nhân viên đến làm việc thì thấy cửa khóa và thông báo cửa hàng sắp đóng cửa. Walmart cuối cùng đã nói với Business Insider rằng 63 cửa hàng Sam's Club sẽ bắt đầu thanh lý trên khắp đất nước, bao gồm cả ở Alaska, Arizona, California, Illinois, New York, Ohio và Texas. Theo Business Insider, Sam's Club đóng cửa và có kế hoạch chuyển một số cửa hàng thành Các trung tâm xử lý đơn hàng thương mại điện tử như đã công bố vào tháng 1 năm 2018 là một phần trong cam kết ngày càng tăng của Walmart đối với hoạt động bán lẻ trực tuyến, cho phép hãng này cạnh tranh tốt hơn với đối thủ Amazon.

Trang web: samsclub.com

