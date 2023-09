Lowe's Companies, Inc., hoạt động kinh doanh dưới tên Lowe's, là một công ty bán lẻ của Mỹ chuyên về cải thiện nhà cửa. Có trụ sở chính tại Mooresville, Bắc Carolina, công ty điều hành một chuỗi cửa hàng bán lẻ ở Hoa Kỳ và Canada. Tính đến tháng 11 năm 2018, Lowe's và các doanh nghiệp liên quan vận hành 2.015 cửa hàng đồ gia dụng và đồ kim khí ở Bắc Mỹ. Lowe's là chuỗi cửa hàng đồ kim khí lớn thứ hai ở Hoa Kỳ sau đối thủ The Home Depot và trước Menards. Đây cũng là chuỗi cửa hàng phần cứng lớn thứ hai trên thế giới, cũng đứng sau The Home Depot nhưng trước các nhà bán lẻ châu Âu Leroy Merlin, B&Q và OBI.

Trang web: lowes.com

