Home Depot, Inc. là nhà bán lẻ cải thiện nhà lớn nhất tại Hoa Kỳ, cung cấp các công cụ, sản phẩm xây dựng và dịch vụ. Công ty có trụ sở chính tại Quận Cobb, Georgia, với địa chỉ gửi thư ở Atlanta. Công ty điều hành nhiều cửa hàng dạng hộp lớn trên khắp Hoa Kỳ (bao gồm Quận Columbia, Guam, Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ); tất cả 10 tỉnh của Canada; và 31 bang của Mexico và Thành phố Mexico. Công ty MRO Interline Brands (nay là The Home Depot Pro) cũng thuộc sở hữu của The Home Depot, với 70 trung tâm phân phối trên khắp nước Mỹ.

Trang web: homedepot.com

