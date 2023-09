Kohl's là một chuỗi cửa hàng bán lẻ bách hóa của Mỹ, được điều hành bởi Kohl's Corporation. Tính đến tháng 2 năm 2013, đây là chuỗi cửa hàng bách hóa lớn nhất ở Hoa Kỳ với 1.158 địa điểm, có cửa hàng ở mọi tiểu bang của Hoa Kỳ ngoại trừ Hawaii. Công ty được thành lập bởi người nhập cư Ba Lan Maxwell Kohl, người đã mở một cửa hàng tạp hóa ở góc đường ở Milwaukee, Wisconsin vào năm 1927. Công ty này tiếp tục trở thành một chuỗi cửa hàng thành công ở khu vực địa phương và vào năm 1962, công ty đã phân nhánh bằng cách mở cửa hàng bách hóa đầu tiên. Công ty Thuốc lá British American nắm quyền kiểm soát công ty vào năm 1972 trong khi vẫn do Gia đình Kohl quản lý, và vào năm 1979, công ty được bán cho BATUS Inc. Một nhóm nhà đầu tư đã mua công ty vào năm 1986 từ British American Tobacco và đưa nó ra công chúng. vào năm 1992. Kohl's có trụ sở chính ở ngoại ô Milwaukee của Menomonee Falls, Wisconsin. Nó trở thành chuỗi cửa hàng bách hóa lớn nhất Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2012, vượt qua đối thủ cạnh tranh lớn nhất J. C. Penney. Công ty được liệt kê trên cả S&P 500 (kể từ năm 1998) và Fortune 500. Về doanh thu, chuỗi này là nhà bán lẻ lớn thứ 23 tại Hoa Kỳ vào năm 2019. Tính đến năm 2013, Kohl's là cửa hàng bán lẻ lớn thứ hai tại Hoa Kỳ. công ty cửa hàng theo doanh số bán lẻ.

Trang web: kohls.com

