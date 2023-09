Macy's (ban đầu là R. H. Macy & Co.) là một chuỗi cửa hàng bách hóa của Mỹ được Rowland Hussey Macy thành lập vào năm 1858. Nó trở thành một bộ phận của Cửa hàng bách hóa liên bang có trụ sở tại Cincinnati vào năm 1994, qua đó nó được liên kết với chuỗi cửa hàng bách hóa Bloomingdale's; công ty mẹ được đổi tên thành Macy's, Inc. vào năm 2007. Tính đến năm 2015, Macy's là công ty cửa hàng bách hóa lớn nhất Hoa Kỳ tính theo doanh số bán lẻ. Tính đến ngày 2 tháng 5 năm 2020, có 552 cửa hàng (614 hộp), bao gồm 11 cửa hàng hàng đầu (16 hộp) và 384 nam châm (430 hộp), với tổng số 395 cửa hàng cốt lõi (446 hộp) và 97 cửa hàng lân cận (103 hộp , với tổng số 550 cửa hàng đầy đủ), 50 phòng trưng bày đồ nội thất (55 hộp), 3 trung tâm thanh lý đồ nội thất, 6 cửa hàng Backstage độc ​​lập và 1 Market by Macy's với bảng tên Macy's đang hoạt động trên khắp Hoa Kỳ. Cửa hàng hàng đầu của nó được đặt tại Quảng trường Herald ở quận Manhattan của Thành phố New York. Công ty có 130.000 nhân viên và kiếm được doanh thu hàng năm là 24,8 tỷ USD tính đến năm 2017. Macy's đã tổ chức Cuộc diễu hành Ngày Lễ Tạ ơn hàng năm của Macy tại Thành phố New York kể từ năm 1924 và tài trợ cho màn bắn pháo hoa ngày 4 tháng 7 hàng năm của thành phố kể từ năm 1976. Quảng trường Macy's Herald là một trong số đó. trong những cửa hàng bách hóa lớn nhất thế giới. Cửa hàng hàng đầu bao gồm gần như toàn bộ khu phố của Thành phố New York, có không gian bán lẻ rộng khoảng 1,1 triệu feet vuông, bao gồm không gian bổ sung cho văn phòng và nhà kho, đồng thời đóng vai trò là điểm cuối cho cuộc diễu hành Ngày Lễ Tạ ơn. Giá trị của Herald Square được ước tính vào khoảng 3 tỷ USD.

