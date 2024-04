Phospho is an open-source text analytics platform for LLM apps in production. Companies like Quivr or Sudowrite use phospho to monitor interactions with their LLM app and take action. We want to be the Datadog the LLM OS. Text will be the main mean of communication between humans and computers, and also computers to computers. A tool is needed to analyze these flows in real time.

Trang web: phospho.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Phospho theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.