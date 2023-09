Thư viện Kotar (Tham khảo) là sự kết hợp sáng tạo giữa thư viện trực tuyến và môi trường làm việc kỹ thuật số và là kết quả của sự hợp tác với các nhà xuất bản hàng đầu ở Israel. Thư viện Kotar được phát triển bởi CET. Mục tiêu của nó là cung cấp các tác phẩm học thuật hàng đầu (sách tham khảo, bách khoa toàn thư, tạp chí, v.v.) được xuất bản trong nửa thế kỷ qua bằng tiếng Do Thái và tiếng Anh cho học sinh, giáo viên và nhà nghiên cứu trong trường. Kotar cũng sẽ đóng vai trò là một cổng thông tin duy nhất cung cấp thông tin chính xác, chuyên sâu về các chủ đề từ nghiên cứu về Israel đến Do Thái giáo, lịch sử Do Thái, nhân văn, khoa học xã hội, v.v., tất cả đều nằm trong môi trường làm việc kỹ thuật số tiên tiến.

Trang web: kotar.cet.ac.il

