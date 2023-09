Google Keep là dịch vụ ghi chú được phát triển bởi Google. Ra mắt vào ngày 20 tháng 3 năm 2013, Google Keep có sẵn trên web và có các ứng dụng dành cho thiết bị di động dành cho hệ điều hành di động Android và iOS. Keep cung cấp nhiều công cụ để ghi chú, bao gồm văn bản, danh sách, hình ảnh và âm thanh. Người dùng có thể đặt lời nhắc được tích hợp với Google Hiện hành. Văn bản từ hình ảnh có thể được trích xuất bằng cách sử dụng nhận dạng ký tự quang học và có thể ghi âm giọng nói. Giao diện cho phép xem một cột hoặc xem nhiều cột. Ghi chú có thể được mã hóa màu và có thể áp dụng nhãn cho tổ chức. Các bản cập nhật sau này đã bổ sung thêm chức năng ghim ghi chú và cộng tác ghi chú với những người dùng Keep khác trong thời gian thực. Google Keep đã nhận được nhiều đánh giá trái chiều. Một bài đánh giá ngay sau khi ra mắt vào năm 2013 đã ca ngợi tốc độ, chất lượng ghi chú thoại, tính năng đồng bộ hóa và tiện ích có thể được đặt trên màn hình chính của Android. Các bài đánh giá vào năm 2016 đã chỉ trích việc thiếu các tùy chọn định dạng, không có khả năng hoàn tác các thay đổi và giao diện chỉ cung cấp hai chế độ xem không thích hợp để xử lý các ghi chú dài. Tuy nhiên, Google Keep đã nhận được lời khen ngợi về các tính năng bao gồm quyền truy cập thiết bị phổ biến, tích hợp tự nhiên với các dịch vụ khác của Google và tùy chọn chuyển ảnh thành văn bản thông qua nhận dạng ký tự quang học.

