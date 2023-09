Amazon.com, Inc., là một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ có trụ sở tại Seattle, Washington. Amazon tập trung vào thương mại điện tử, điện toán đám mây, phát trực tuyến kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo. Đây được coi là một trong những công ty công nghệ Big Four, cùng với Google, Apple và Facebook. Nó được coi là "một trong những lực lượng kinh tế và văn hóa có ảnh hưởng nhất trên thế giới" cũng như là thương hiệu có giá trị nhất thế giới. Amazon được biết đến với sự phá vỡ các ngành công nghiệp lâu đời thông qua đổi mới công nghệ và quy mô đại chúng. Đây là thị trường trực tuyến lớn nhất thế giới, nhà cung cấp trợ lý AI, nền tảng phát trực tiếp và nền tảng điện toán đám mây được đo bằng doanh thu và vốn hóa thị trường. Amazon là công ty Internet lớn nhất tính theo doanh thu trên thế giới. Đây là công ty sử dụng lao động tư nhân lớn thứ hai ở Hoa Kỳ và là một trong những công ty có giá trị nhất thế giới. Amazon được thành lập bởi Jeff Bezos tại Bellevue, Washington, vào ngày 5 tháng 7 năm 1994. Công ty khởi đầu là một chợ trực tuyến bán sách nhưng đã mở rộng sang bán đồ điện tử, phần mềm, trò chơi điện tử, quần áo, đồ nội thất, thực phẩm, đồ chơi và trang sức. Năm 2015, Amazon đã vượt qua Walmart để trở thành nhà bán lẻ có giá trị nhất ở Hoa Kỳ tính theo vốn hóa thị trường. Năm 2017, Amazon mua lại Whole Foods Market với giá 13,4 tỷ USD, tăng đáng kể dấu ấn của Amazon với tư cách là nhà bán lẻ thực tế. Năm 2018, Bezos thông báo rằng dịch vụ giao hàng trong hai ngày của họ, Amazon Prime, đã vượt qua 100 triệu người đăng ký trên toàn thế giới. Amazon phân phối các bản tải xuống và phát trực tuyến video, nhạc và sách nói thông qua các công ty con Prime Video, Amazon Music, Twitch và Audible. Amazon cũng có chi nhánh xuất bản là Amazon Publishing, hãng phim và truyền hình Amazon Studios và công ty con về điện toán đám mây là Amazon Web Services. Nó sản xuất các thiết bị điện tử tiêu dùng bao gồm máy đọc sách điện tử Kindle, máy tính bảng Fire, Fire TV và thiết bị Echo. Ngoài ra, các thương vụ mua lại của Amazon bao gồm Ring, Twitch, Whole Foods Market và IMDb. Trong số nhiều tranh cãi khác nhau, công ty đã bị chỉ trích vì giám sát công nghệ quá mức, văn hóa làm việc siêu cạnh tranh và đòi hỏi khắt khe, trốn thuế và các hành vi phản cạnh tranh.

Trang web: amazon.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Amazon.com theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.