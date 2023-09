GameStop là một nhà bán lẻ trò chơi điện tử, điện tử tiêu dùng và hàng hóa trò chơi của Mỹ. Công ty có trụ sở chính tại Grapevine, Texas, Hoa Kỳ, ngoại ô Dallas và vận hành 5.509 cửa hàng bán lẻ trên khắp Hoa Kỳ, Canada, Úc, New Zealand và Châu Âu tính đến ngày 1 tháng 2 năm 2020. Các cửa hàng bán lẻ của công ty chủ yếu hoạt động theo các thương hiệu GameStop, EB Games, ThinkGeek và Micromania-Zing. Ngoài các cửa hàng bán lẻ, GameStop còn sở hữu Game Informer, một tạp chí trò chơi điện tử. GameStop đã trở thành chủ đề bị chỉ trích trong nhiều năm do phản ứng với một số chính sách của hãng. Trong đại dịch COVID-19 hiện tại, công ty đã bị chỉ trích vì các cửa hàng của họ vẫn mở cửa cho khách hàng, một quyết định sau đó đã được hủy bỏ vào tháng sau do phản hồi tiêu cực.

Trang web: gamestop.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với GameStop theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.