Alibaba Cloud EDS

Dịch vụ máy tính để bàn đàn hồi - Giải pháp Máy tính để bàn dưới dạng dịch vụ (DaaS) dựa trên đám mây tiện lợi và an toàn. EDS cho phép tạo và triển khai nhanh chóng và thuận tiện cũng như quản lý tập trung và O&M cho môi trường máy tính để bàn. Bạn có thể nhanh chóng tạo một máy tính để bàn đám mây an toàn, hiệu suất cao và tiết kiệm chi phí mà không cần đầu tư lớn vào phần cứng. EDS được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như tài chính, thiết kế, video và giáo dục có yêu cầu cao về quản lý và kiểm soát dữ liệu an toàn cũng như tính toán hiệu năng cao.

Trang web: alibabacloud.com

