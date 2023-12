We Become What We Behold — це гра «вкажи й клацни», створена Нікі Кейсом. У цій унікальній 5-хвилинній грі гравець знімає новини своєю камерою. Вибір того, що включити в рамку, а що виключити, формує решту історії квадратів і кіл. Почніть із фіксації невеликих непорозумінь між колом і квадратом і спостерігайте, як ваші рішення посилюють напругу між масами кіл і квадратів. Можна сказати, що гра показує, як соціальні мережі перетворюють невеликі відмінності на жахливі потвори. А тепер почніть виконувати свою роботу, поки кульмінація історії не розгорнеться на ваших очах (або в об’єктивах). Ви виберете мир чи насильство в We Become What We Behold? Перетягніть індикатор камери та натисніть, щоб отримати фотографію. Подбайте про те, щоб отримати унікальні та насичені подіями фотографії. We Become What We Behold був створений Nicky Case. Це їхня перша гра на Poki! Обов’язково підтримайте розробника на Patreon.

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «We Become What We Behold». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.