Gem 11 — це гра-головоломка, створена Стефаном Ніколічем, у якій вам потрібно з’єднати дорогоцінні камені однакового розміру, кольору та кількості. Ця елегантна гра-головоломка, заснована на популярній грі 2048, підштовхне вас до межі. Грайте в Gem 11 на Poki безкоштовно на комп’ютері чи мобільному пристрої та подивіться, скільки комбінацій дорогоцінних каменів ви можете створити! Ця гладка гра HTML5 — ідеальний спосіб перевірити свої навички головоломки. Елементи керування: миша — клацніть і перетягніть, щоб підключити gemsPro. Порада: не забудьте подивитися, який тип каменю ви отримаєте наступним. Число в чорному колі над дорогоцінними каменями говорить вам, який камінь ви отримаєте на порожньому місці. Про творця: Gem 11 створив Стефан Ніколіч із Сербії.

Вебсайт: poki.com

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