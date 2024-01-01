Royal Card Clash — це захоплююча карткова гра, у якій вам потрібно стратегічно розігрувати пронумеровані карти, щоб перемогти королівські карти. Кожного ходу ви можете зіграти три карти на трьох різних доріжках. Карти кожної масті можуть пошкодити кожну королівську карту, але лише карта тієї самої масті може знищити королівську карту. Вам доведеться стратегічно визначити, які карти ви граєте і коли, інакше у вас закінчаться карти! У вас є те, що потрібно, щоб панувати в Royal Card Clash?

Вебсайт: poki.com

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