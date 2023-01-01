Поєднуйте стародавні таємничі плитки, щоб звільнити крилаті створіння! У Mystical Birdlink ви повинні з'єднати пари вільних блоків. Кожен матч буде додавати час до годинника. Якщо ви затягнетеся, з’явиться підказка. Блокувальники не можуть бути порівняні!

Вебсайт: poki.com

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