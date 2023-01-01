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Tingly Pyramid Solitaire

Tingly Pyramid Solitaire

poki.com

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Створюйте комбо з двох карт, щоб очистити піраміду! У цьому пасьянсі ви повинні складати пари карт, сума яких дає 13. Ви можете грати з 2, 3 або 4 стопками. Тузи невеликі, а королі коштують 13 очок у Tingly Pyramid Solitaire!

Вебсайт: poki.com

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